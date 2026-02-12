Il cordoglio della città di Alba per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero

La città di Alba piange la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, una figura conosciuta e rispettata. La donna, considerata uno dei pilastri dell’impero industriale e del territorio, se n’è andata lasciando un vuoto. La notizia ha suscitato dolore tra i cittadini e le persone che l’avevano conosciuta. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Alba nel Lutto: Scompare Maria Franca Fissolo Ferrero, Pilastro di un Impero Industriale e del Territorio. Alba, cuore delle Langhe, piange la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria a vita di Ferrero International, avvenuta questa mattina nella sua residenza di Altavilla all'età di 87 anni. La sua figura, legata indissolubilmente all'ascesa del colosso dolciario e al benessere della comunità locale, segna la fine di un'era per la città e per l'intero Piemonte. Un Legame Indissolubile con Alba e Ferrero. La storia di Maria Franca Fissolo Ferrero è strettamente intrecciata con quella di Ferrero, un'azienda nata da un piccolo laboratorio artigianale e trasformata, grazie alla sua visione e a quella del marito Michele, in un leader globale del settore dolciario.

