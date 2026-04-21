Corazza direttore Pe in Italia | Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Abbiamo voluto organizzare un incontro con Enrico Letta, che è l'autore del rapporto 'Molto più di un mercato', sul tema più importante in questo momento che è l'unione dei risparmi e degli investimenti. L'Europa, per costruire un'autonomia strategica, serve che faccia moltissimi investimenti nello spazio, nelle infrastrutture critiche, nell'intelligenza artificiale, nei microchip, nella sicurezza energetica. Questi soldi non possono arrivare dai bilanci pubblici, o solo in parte arriveranno dai bilanci pubblici. In buona parte devono essere i risparmi degli europei, le finanze degli europei, che devono...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Lagarde (Bce) lancia un nuovo appello all’Ue: “Dovete muovervi verso autonomia strategica”“Oggi chiunque in questa sala riconosce che il commercio è una questione di sicurezza tanto quanto una questione economica”.

Lombardia e UE 2026: confronto aperto su crescita, transizione ecologica e autonomia strategica europea.Il Consiglio regionale della Lombardia ha avviato un confronto diretto con i rappresentanti del Parlamento Europeo per definire le priorità regionali...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Corazza (direttore Pe in Italia): Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica; Il vescovo Corazza nel cuore della comunità: al via la visita pastorale a San Martino in Villafranca; Salute, Corazza (Apiafco) 'psoriasi non è contagiosa ma ancora difficile da accettare; Autonomia strategica UE e Unione risparmi e investimenti: evento PE.

Corazza (direttore Pe in Italia): Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategicaAbbiamo voluto organizzare un incontro con Enrico Letta, che è l'autore del rapporto 'Molto più di un mercato', sul tema più importante in questo momento che è l'unione dei risparmi e degli investime ... ilgiornale.it

Corazza (direttore PE in Italia): UE ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Abbiamo voluto organizzare un incontro con Enrico Letta, che è l'autore del rapporto 'Molto più di un mercato', sul tema più importante in questo momento che è l' ... msn.com

Suor Elisabete Corazza, 56 anni, brasiliana, descrive l'#Angola, dove è missionaria da 8 anni: “Un popolo di grande fede ma di grandi sofferenze”. Racconta le difficoltà date dalla mancanza di lavoro, da una sanità debole, dai contro-valori che ostacolano l’ev facebook