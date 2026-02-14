Lagarde Bce lancia un nuovo appello all’Ue | Dovete muovervi verso autonomia strategica

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha sottolineato che la dipendenza dell’Europa da altri paesi può mettere a rischio la stabilità economica, soprattutto in un momento di tensioni internazionali. Durante la conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha chiesto all’Unione Europea di rafforzare la propria capacità di decidere in autonomia, riducendo la dipendenza da fornitori esterni di energia e tecnologia. Lagarde ha anche indicato come obiettivo principale l’autonomia strategica, per proteggere meglio i interessi europei in un mondo sempre più complesso.

“Oggi chiunque in questa sala riconosce che il commercio è una questione di sicurezza tanto quanto una questione economica”. È netta Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, nell’annunciare la rivoluzione geopolitica di Francoforte nel suo intervento introduttivo ad un panel sulle dipendenze commerciali durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Le interconnessioni economiche non possono più essere considerate garanzia di pace. “L’interdipendenza economica si è notevolmente approfondita negli ultimi decenni, creando intricate reti di flussi commerciali transfrontalieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lagarde (Bce) lancia un nuovo appello all’Ue: “Dovete muovervi verso autonomia strategica” La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitale La Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione. Cipro alla guida del Consiglio UE: autonomia strategica e Mediterraneo al centro del semestre Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bce, aperta la corsa al dopo Lagarde: chi sono i candidati (e quante chances hanno); Mutui e prestiti, BCE conferma tassi di interesse dal 2% al 2,40%: ecco i nuovi valori; BCE, tassi fermi: Lagarde resiste alla pressione dell’euro forte; La Bce terrà i tassi fermi, possibile un taglio precauzionale a marzo. ***Bce: Lagarde, preparati a quadro volatile, possibili tensioni mercati piu' frequentiCon mezzi liquidita' evitare che tensioni portino sell-off (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - La Bce deve essere preparata a un ... ilsole24ore.com Bce: Lagarde, in catene approvvigionamento approccio mirato per autonomia strategica UeRischio costi inutili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Per raggiungere l'autonomia strategica Ue nelle catene di approvvigionamento ... ilsole24ore.com Dazi Trump, il bluff che scuote i mercati: chi guadagna davvero dall’incertezza Lagarde lancia l’allarme: le minacce di Trump sui dazi affossano l’economia, mentre l’incertezza genera profitti speculativi invisibili. In un panorama economico globale che nel 20 facebook