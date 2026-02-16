Lombardia e UE 2026 | confronto aperto su crescita transizione ecologica e autonomia strategica europea

Il Consiglio regionale della Lombardia ha avviato un confronto diretto con i rappresentanti del Parlamento Europeo per discutere le priorità della regione in vista del 2026, a causa delle crescenti sfide legate alla transizione ecologica, alla crescita economica e all’autonomia strategica europea. La regione punta a rafforzare il proprio ruolo nel processo decisionale, preparando proposte concrete su energia, infrastrutture e sviluppo sostenibile. Gli incontri hanno coinvolto anche esperti locali, che hanno portato esempi di progetti già avviati sul territorio.

Lombardia-Bruxelles: una sfida per il futuro dell'Europa nel 2026. Il Consiglio regionale della Lombardia ha avviato un confronto diretto con i rappresentanti del Parlamento Europeo per definire le priorità regionali in vista della sessione di marzo 2026. L'obiettivo è influenzare le politiche europee su temi cruciali come la competitività delle imprese, la transizione ecologica e la sicurezza, portando al centro del dibattito le esigenze di un territorio economicamente dinamico e strategico come quello lombardo. L'iniziativa rappresenta un tentativo di incidere concretamente sul futuro del continente, superando le tradizionali dinamiche istituzionali.