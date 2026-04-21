Questa sera si gioca la semifinale di Coppa Italia tra l’Inter e il Como. L’incontro si svolge a Milano e sarà possibile vederlo in chiaro su alcuni canali televisivi. Le formazioni delle due squadre sono state ufficializzate e si preparano a scendere in campo per questa importante sfida. Da un lato c’è la voglia dell’Inter di conquistare un’altra vittoria, dall’altro il desiderio del Como di continuare il suo percorso nella competizione.

MILANO – Chivu sogna l’accoppiata: scudetto e Coppa Italia. Il Como vuole scrivere un suo nuovo pezzo di storia. Ecco la semifinale di stasera, ore 21, a San Siro, fra Inter e Como, dopo lo 0-0 dell’andata. Domani sera toccherà a Atalanta e Lazio che chiusero in parità, 2-2. il match di andata. Una partita storica, che il Como deve però affrontare con lo spirito di sempre. Niente conferenza stampa di Cesc Fabregas ma è stato il direttore sportivo Charlie Ludi a introdurre la gara di San Siro. “Noi dovremo essere quello che siamo sempre stati in questi mesi, con la stessa voglia di divertire e divertirci”. Solo dieci giorni fa il Como aveva affrontato l’Inter in una grande partita: la squadra di Fabregas ha perso ma ha a lungo dominato i nerazzurri, costringendoli a una incredibile rimonta.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Coppa Italia: stasera semifinale Inter-Como. Dove vederla in chiaro. Formazioni

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