Coppa Italia stasera la prima semifinale tra Como e Inter | dove vederla e probabili formazioni

Stasera si disputa la prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter al stadio Sinigaglia. La partita vede la squadra di Chivu affrontare il Como nel penultimo turno della competizione. Sono state annunciate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro, mentre l'articolo di riferimento proviene da Il Difforme.

Stasera il Como sfida l'Inter nella prima semifinale della Coppa Italia. Alle ore 21.00 i lariani ospitano in casa i nerazzurri. La squadra di Fabregas arriva dalla vittoria per 3-1 in campionato contro il Lecce, mentre quella di Chivu ha battuto 2-0 il Genoa. Ecco le scelte adottate dai due allenatori. Dopo la squalifica contro la Juve e l'iniziale panchina col Lecce, torna Nico Paz dal primo minuto. In attacco potrebbe esserci Douvikas, ma c'è anche l'opzione con Caqueret in posizione di falso nove e il greco dalla panchina. Torna titolare anche Sergi Roberto in mezzo al campo, solo qualche variazione in difesa rispetto all'ultima partita di campionato.