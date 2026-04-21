Coppa Italia | Inter in finale Battuto un grande Como in rimonta | 3-2 Pagelle

L'Inter si è qualificata per la finale di Coppa Italia, dopo aver battuto il Como 3-2 in rimonta a San Siro nella semifinale di ritorno. All'andata, le due squadre avevano pareggiato 0-0 al 'Sinigaglia'. Durante la partita, Chivu si è avvicinato alla doppietta personale. La sfida ha visto i nerazzurri recuperare uno svantaggio iniziale e ottenere la qualificazione.

Chivu è vicino al sogno doppietta. L'Inter vola in finale di Coppa Italia. I nerazzurri superano 3-2 in rimonta il Como a San Siro nella semifinale di ritorno, dopo che all'andata le due squadre hanno pareggiato 0-0 al 'Sinigaglia'. A decidere la sfida del 'Meazza' la doppietta di Calhanoglu al 69' e all'86' e il gol di Sucic all'89' che replicano alle reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 48'. I ragazzi di Chivu aspettano in finale la vincente tra Atalanta e Lazio in campo domani sera alla New Balance Arena, con le due squadre che ripartono dal 2-2 dell'Olimpico L'articolo Coppa Italia: Inter in finale. Battuto un grande Como in rimonta: 3-2.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Fabregas ha commentato l’eliminazione del Como dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ad un passo dalla finale. Le sue parole: https://fanpa.ge/UysV4 facebook

L' #Inter è la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri battono 3-2 in rimonta il #Como al ' #Meazza', nella semifinale di ritorno grazie alla doppietta di #Calhanoglu, a segno al 69' e all'86' e al gol di #Sucic all'89', che rispondono alle reti di #Baturina al 32' e x.com