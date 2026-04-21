Coppa Italia Inter-Como 3-2 | i nerazzurri soffrono ma approdano in finale

L’Inter ha superato il Como per 3-2 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, conquistando così la finale della competizione. La partita si è disputata a San Siro e ha visto i nerazzurri, guidati dall’allenatore Cristian Chivu, recuperare uno svantaggio iniziale e ottenere la qualificazione. La vittoria permette all’Inter di accedere alla fase conclusiva del torneo.

L’Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Dopo lo 0-0 dell’andata, il Como va in vantaggio prima con Martin Baturina (32?), poi allunga le distanze con Lucas Da Cunha all’inizio della ripresa (48?). L’Inter però risponde, fa valere la maggiore esperienza e va a segno due volte con Hakan Calhanoglu, che dimezza lo svantaggio al 69? e pareggia all’86’, e chiude la partita all’89’ con la rete di Petar Sucic. Lucas Da Cunha abbraccia il compagno di squadra Martin Baturina dopo la rete dello 0-2 per il Como.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, Inter-Como 3-2: i nerazzurri soffrono, ma approdano in finale Notizie correlate Inter Como 3-2: I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia!di Francesco AlipertaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con... L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter-Como Coppa Italia, dove vederla in TV; Inter-Como Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Coppa Italia, Inter-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e FabregasI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com