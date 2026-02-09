Messina incorona i campioni mondiali di calcio balilla | 534 atleti da 26 Paesi

Messina ha ospitato i campioni mondiali di calcio balilla. Al PalaRescifina, ora Gaming Arena “Città di Messina”, si sono sfidati 534 atleti da 26 Paesi diversi. Le finali hanno visto trionfare le squadre TFC Philoro, TFT Toulouse e Lowen. La città si è riempita di appassionati e tifosi che hanno assistito a un appuntamento internazionale di grande livello.

Messina entra nel grande palcoscenico internazionale del calcio balilla. Al PalaRescifina, trasformato per l'occasione in Gaming Arena "Città di Messina", si sono sfidati 534 atleti provenienti da 26 Paesi, tra cui le formazioni vincitrici TFC Philoro (maschile), TFT Toulouse (senior), Lowen.

