La finale di Coppa d’Olanda, giocata domenica scorsa allo stadio di Rotterdam, è stata al centro di un episodio che coinvolgeva ultras intenzionati a sabotare la partita. Gli organi di sicurezza sono intervenuti grazie a una segnalazione telefonica, riuscendo a bloccare un tentativo di interferenza che avrebbe potuto causare disordini o problemi durante l’evento. L’arbitro ha preso misure per garantire il regolare svolgimento della gara.

La finale di Coppa d’Olanda disputata domenica scorsa al De Kuip di Rotterdam ha rischiato di trasformarsi in un disastro imminente quando, al 73° minuto di gioco, l’arbitro internazionale Danny Makkelie è stato costretto a gestire una comunicazione telefonica d’urgenza direttamente sul terreno di gioco. L’intervento è servito a neutralizzare un tentativo di sabotaggio orchestrato dagli ultras del Nec, che puntavano a interrompere bruscamente la sfida tra AZ e Nec attraverso un lancio coordinato di fuochi d’artificio, mentre l’AZ conduceva per 3-0. Il protocollo invisibile che ha salvato il match. Mentre la competizione si svolgeva con un vantaggio netto della squadra di casa, la sicurezza all’interno dello stadio è stata garantita da un sistema di sorveglianza discreto ma estremamente rapido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa d’Olanda: l’arbitro blocca il sabotaggio degli ultras al telefono

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