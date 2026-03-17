In occasione del Saint Patrick’s Day, si segnala la riscoperta di un autore irlandese noto per il suo stile originale. Si consiglia la lettura di «At Swim-Two-Birds», un romanzo che si distingue per la sua struttura non convenzionale e il suo approccio metaletterario. Il libro rappresenta un esempio significativo della letteratura irlandese e viene proposto come lettura per questa giornata dedicata a San Patrizio.

Articolo. Per il «Saint Patrick’s Day» vi consigliamo di leggere «At Swim-Two-Birds», un antiromanzo esilarante e surreale che si fa beffa di ogni cosa «I l Celta è un visionario .», dice Yeats. In effetti, la letteratura irlandese (da quella mitologica a quella postmoderna, passando per quella popolare delle ballate) è spesso caratterizzata dalla trasfigurazione del reale, che si dà mediante un gioco complementare (e ciclico) fra elementi solo apparentemente opposti: «sopra» e «sotto», «cielo», «mare» e «terra», «sacro» e «profano», «impossibile» e «possibile», «morte» e «vita». Il tutto condito da una narrazione in cui, seguendo lo schema di cui sopra, l’umorismo cela malinconia e la comicità tragedia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Per San Patrizio scopriamo un autore irlandese: Flann O’Brien

Articoli correlati

San Patrizio 2026, significato e tradizioni della festa irlandese(Adnkronos) – Oggi, 17 marzo, in tutto il mondo si celebra la festa di San Patrizio .

Il pane dei folletti: perché sul Soda Bread irlandese va fatta una croce? La ricetta perfetta per San PatrizioIl soda bread, celebre pane della tradizione irlandese, sta vivendo una nuova stagione di popolarità grazie alla sua preparazione immediata che non...

Altri aggiornamenti su Per San Patrizio scopriamo un autore...

Temi più discussi: San Patrizio 2026: il programma di eventi e attività a Parigi e in Île-de-France; Cosa fare a Bologna nei weekend di marzo 2026; Nati il 17 marzo: da Giovanni Trapattoni a Kurt Russell, vip e celebrities famosi; 17 marzo San Patrizio | come e perché si festeggia.

Per San Patrizio scopriamo un autore irlandese: Flann O’BrienLaureato in Lettere moderne (con una tesi riguardante Flann O'Brien), ama visceralmente il mare, l'Irlanda e la poesia di Rainer Maria Rilke. Non riesce a scri… «I l Celta è un visionario […]», dice Y ... ecodibergamo.it

Oggi 17 marzo, San Patrizio: ideò un modo geniale per spiegare la Trinitàil mistero della Trinità spiegato da San Patrizio, il Patrono d'Irlanda, in un modo unico e geniale che convertì un intero popolo. lalucedimaria.it

DAL NOSTRO NETWORK | “Nel giorno di San Patrizio, siamo tutti un po’ irlandesi”. Questa celebre frase di Barack Obama racconta a puntino lo spirito di una festa che ha superato i confini dell’Irlanda per conquistare il mondo… e anche le università euro - facebook.com facebook

#17marzo | San Patrizio Su #Play2000 è disponibile il cartone animato per #bambini "Un santo per amico" che racconta la storia di #SanPatrizio x.com