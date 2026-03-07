Nuova 45 Rivergaro-Cernusca quali impatti sulla Valtrebbia? Se ne parla a Bobbio

Lunedì 9 marzo a Bobbio si tiene un incontro pubblico alle 21 nella sala polivalente del municipio, promosso dall'Associazione Residenti Utenti SS45 per la Tutela della Valtrebbia. L’evento si concentra sull’ammodernamento del tratto della SS45 tra Cernusca e Rivergaro e mira a discutere i possibili impatti sulla zona. La riunione coinvolge residenti e rappresentanti locali interessati alla questione.

Si terrà a Bobbio lunedì 9 marzo, alle 21 nella sala polivalente del municipio, un incontro pubblico organizzato dall'Associazione Residenti Utenti SS45 per la Tutela della Valtrebbia per parlare dell'ammodernamento del tratto della SS45 tra Cernusca e Rivergaro. Dopo la recente pubblicazione della comparazione dei progetti del 2017 e quello del 2024 (che è l'evoluzione di quello del 2020), si parlerà pubblicamente anche riguardo agli impatti a livello locale e di tutta la valle.

