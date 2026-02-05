Statale 45 Anas ha affidato i lavori del tratto Cernusca-Rivergaro

Questa mattina Anas ha ufficialmente affidato i lavori di ammodernamento della Statale 45, tra Cernusca e Rivergaro. Il Consorzio Stabile Europeo Costruttori di Perugia si occuperà di rifare il tratto, che negli ultimi mesi aveva sollevato diverse proteste tra gli automobilisti. I lavori dovrebbero partire a breve e dureranno diversi mesi.

Anas ha affidato i lavori della Statale 45. Si occuperà dell'ammodernamento del tratto Cernusca-Rivergaro il Consorzio Stabile Europeo Costruttori di Perugia. Per un appalto da 124 milioni di euro complessi il consorzio perugino coinvolgerà nei cantieri le seguenti aziende: Rm Appalti S.p.A., LA.

