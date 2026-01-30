Fermato dall’Esercito in piazza Volta | senza documenti e con 30 grammi di droga in tasca denunciato

Un uomo di 36 anni è stato fermato dall’Esercito in piazza Volta, a Como. Durante il controllo, i militari hanno trovato in tasca 30 grammi di droga e l’hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo non aveva documenti con sé, e ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alle autorità.

È stato fermato per un controllo mentre si trovava in piazza Volta, a Como, l’uomo di 36 anni denunciato nella notte per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto poco prima della mezzanotte, quando una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, ha notato l’uomo e lo ha fermato per un controllo. Il 36enne, di nazionalità algerina, era privo di documenti. Per questo motivo i militari hanno richiesto l’intervento di una volante della polizia di Stato di Como per procedere all’identificazione. Dai successivi accertamenti è emerso che il 36enne aveva già a suo carico precedenti segnalazioni per irregolarità sul territorio nazionale e diversi provvedimenti amministrativi legati all’inosservanza delle norme sull’immigrazione.🔗 Leggi su Quicomo.it

Durante un intervento a piazza Cavour, la polizia ha fermato e denunciato un uomo di 42 anni responsabile di spaccio di droga.

