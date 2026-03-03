I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni, irregolare sul territorio, nel corso di un’operazione di controllo delle abitazioni. L’intervento fa parte di una serie di controlli intensificati per contrastare i furti nelle case, portati avanti dal Comando Provinciale in accordo con le indicazioni del Prefetto. L’azione si è svolta in diverse zone della città, garantendo una presenza più capillare sul territorio.

Prosegue senza sosta l'azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e dei reati predatori. Nel pomeriggio di ieri, l'attenzione dei militari è stata attirata da un'autovettura che si aggirava con fare sospetto nel centro abitato. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia, in abiti civili, hanno seguito i due occupanti, bloccandoli all'interno di un condominio. Entrambi già noti alle Forze dell'Ordine, i due soggetti sono stati sottoposti a controllo.

© Anteprima24.it - Furti in abitazione, controlli serrati: denunciato 30enne irregolare

