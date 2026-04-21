Controlli dei carabinieri nel weekend | 8 denunce tra Mergozzo Stresa e Domodossola

Nel fine settimana, i carabinieri delle compagnie di Verbania e Domodossola hanno effettuato controlli nel Vco, concentrandosi su reati contro il patrimonio, spaccio di droga e infrazioni stradali. Durante le operazioni sono state denunciate otto persone tra Mergozzo, Stresa e Domodossola. Le attività hanno coinvolto diversi posti di blocco e verifiche sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate.

Altro fine settimana di controlli serrati in tutto il territorio del Vco. I carabinieri delle compagnie di Verbania e Domodossola hanno attuato un dispositivo straordinario volto a contrastare i reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e le violazioni al codice della strada. Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate Raffica di denunce e patenti ritirate: come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di PasquaSono otto le persone finite nei guai dopo essere state fermate dai militari dell'Arma per i consueti controlli su strada. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comacchio, Codigoro e Mesola: controlli dei Carabinieri nel weekend sul territorio; Fasano, controlli dei Carabinieri: quattro denunce tra armi, droga e guida in stato di ebbrezza; Cividate al Piano, maxi-operazione dei Carabinieri: controlli straordinari alla Motta Bassa - Foto e video; Raffica di controlli dei carabinieri nel Crotonese: arresti e denunce. Voghera, stretta sui controlli ai motociclisti: dodici contravvenzioniVoghera. Nel fine settimana del 18 e 19 aprile i carabinieri della compagnia di Voghera hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale. In particolare le operazioni si sono concentrate ... laprovinciapavese.gelocal.it Controlli sulla costa jonica: sequestrati 419 kg di alimenti in un panificio fotoOperazione dei Carabinieri tra Sellia Marina e il litorale: sanzioni per oltre 2mila euro e sequestro di prodotti non tracciati ... catanzaroinforma.it Rimini. Consigliere Gioenzo Renzi: "Più controlli con la Polizia Locale per la sicurezza dell’area della Stazione" facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com