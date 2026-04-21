Controlli anticrimine in tre quartieri su segnalazioni dei cittadini | un arresto

Ieri sera, la polizia ha effettuato controlli nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto, in risposta alle segnalazioni dei residenti riguardo a attività sospette. Durante le operazioni sono stati identificati numerosi soggetti e controllati diversi veicoli. In uno dei quartieri è stato anche arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre negli altri sono stati effettuati controlli di routine.

Ieri sera nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto c’è stato un ampio servizio di controlli della polizia per la prevenzione e la repressione dello spaccio e dei fenomeni di criminalità anche grazie alle segnalazioni dei residenti del quartiere.Gli agenti hanno pattugliato anche.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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