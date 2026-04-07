Spaccio a Marassi | le segnalazioni dei cittadini portano a un arresto

Nel quartiere di Marassi, le segnalazioni di residenti riguardo a un movimento sospetto hanno portato a un intervento della polizia. Dopo aver monitorato la zona, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz che ha portato all'arresto di una persona ritenuta coinvolta nello spaccio di droga. L’operazione si inserisce in un'attività di controllo del territorio volta a contrastare attività illecite.

Un via vai sospetto, le segnalazioni dei cittadini e poi il blitz della polizia di Stato: così è scattato un arresto per droga nel quartiere genovese di Marassi. L’intervento è partito grazie ad alcune segnalazioni arrivate tramite l’app Youpol, che indicavano una possibile attività di spaccio in via della Fenice. Secondo quanto ricostruito, un uomo arrivava in auto, entrava in un appartamento e usciva poco dopo, un via vai che non è passato inosservato. Giovedì, durante un controllo del territorio, gli agenti hanno individuato in centro l'auto segnalata. L'hanno seguita e poco più tardi dal veicolo è sceso un 47enne italiano che si è diretto proprio verso il condominio indicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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