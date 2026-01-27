Cavezzo controlli arginali straordinari dopo le segnalazioni dei cittadini
Dopo le segnalazioni dei cittadini, sono stati eseguiti controlli straordinari sugli argini delle golene a Cavezzo, al fine di garantire la sicurezza del territorio.
Nei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati effettuati controlli arginali straordinari lungo le golene del territorio comunale di Cavezzo. Su richiesta del sindaco Stefano Venturini, l'amministrazione comunale si è attivata prontamente, organizzando un.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Cavezzo Controlli
Benevento, controlli straordinari dei Carabinieri: cinque denunce, sequestri e segnalazioni per droga e alcol
Colleferro | Valmontone. Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas. 2 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionate
Nella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari.
Ultime notizie su Cavezzo Controlli
Controlli straordinari. Un arresto e tre denunceControllo straordinario dei carabinieri nel territorio lughese: un arresto e tre denunce. I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel corso... Controllo straordinario dei carabinieri nel territorio ... ilrestodelcarlino.it
Controlli straordinari a Fabriano per il ponte di FerragostoControlli straordinari del territorio che si affiancano a quelli ordinari di prevenzione messi in atto dalle forze dell'ordine di Fabriano (Ancona) per garantire un'ulteriore sicurezza per questo ... ansa.it
Carpi, controlli nelle attività di barbieri e parrucchiere: sospensione per due negozi Denunciati tre titolari di attività per numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.