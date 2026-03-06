Zanzare | Busto anticipa la disinfestazione di 8.000 tombini

A Busto Arsizio, l'anticipazione del calendario di disinfestazione risponde a un innalzamento termico misurabile che allunga il ciclo vitale degli insetti. Circa 8.000 tombini saranno trattati con larvicidi per contenere la proliferazione prima dell'inizio della stagione calda. L'intervento è guidato dal consigliere delegato al verde, Orazio Tallarida, che sottolinea come le temperature più alte stiano diventando un fenomeno strutturale in Europa. Oltre alle zanzare vettori di malattie tropicali, l'operazione mira anche a proteggere il patrimonio arboreo da specie infestanti come Takahashia japonica e Ifantria americana. Il dato climatico dietro l'urgenza sanitaria I dati satellitari e le misurazioni locali indicano che l'aumento delle temperature non è un evento isolato ma una tendenza stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu Disinfestazione zanzare: oggi i trattamenti durano meno. Ma un’alternativa c’èC’è un momento dell’anno in cui ci ricordiamo che esistono: la prima cena all’aperto, quando la primavera sembra già estate e le zanzare fanno... Busto Arsizio – Incidente stradale sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto e GallarateNotte di Apprensione sulla “Malpensa”: Due Incidenti in 24 Ore Sollevano Allarmi sulla Sicurezza Una doppia emergenza ha colpito la superstrada 336... Contenuti e approfondimenti su Zanzare Busto anticipa la.... Contro le zanzare Busto interviene con la disinfestazione di 8mila tombiniAl via le operazioni, anticipate per via del l'innalzamento delle temperature che amplia il periodo delle zanzare. Prevenzione anche su Takahashia japonica e Ifantria americana ... varesenews.it Zanzare, disinfestazioni anticipate a Busto. Interventi su 8mila tombiniOperazioni iniziate oggi. Lo rende noto il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida. Programmati interventi di prevenzione e contenimento di alcune specie infestanti, come Takahashia japonica e ... varesenoi.it