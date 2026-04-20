Continassa Juve | lavoro di scarico sospiro di sollievo per Holm

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona della Continassa, la Juventus ha svolto un lavoro di scarico in vista del prossimo impegno. Holm ha mostrato segnali di miglioramento e ha lasciato intravedere un possibile recupero. La formazione si concentra sulle condizioni dei giocatori, considerando gli infortunati e i tempi di recupero, mentre si monitorano anche le diffide. Le ultime notizie riguardano principalmente gli aggiornamenti sui giocatori e le attività della squadra.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Seduta di scarico in mattinata per la Juventus all’indomani della vittoria interna col Bologna. Sospiro di sollievo per Emil Holm, gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo svedese non hanno evidenziato lesioni: semplice sovraccarico al polpaccio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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