Continassa Juve | lavoro di scarico sospiro di sollievo per Holm

Nella zona della Continassa, la Juventus ha svolto un lavoro di scarico in vista del prossimo impegno. Holm ha mostrato segnali di miglioramento e ha lasciato intravedere un possibile recupero. La formazione si concentra sulle condizioni dei giocatori, considerando gli infortunati e i tempi di recupero, mentre si monitorano anche le diffide. Le ultime notizie riguardano principalmente gli aggiornamenti sui giocatori e le attività della squadra.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Seduta di scarico in mattinata per la Juventus all’indomani della vittoria interna col Bologna. Sospiro di sollievo per Emil Holm, gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo svedese non hanno evidenziato lesioni: semplice sovraccarico al polpaccio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: lavoro di scarico, sospiro di sollievo per Holm Notizie correlate Infortunio Bremer, sospiro di sollievo in casa Juve: ecco l’esito degli esamiPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la... Bremer, nessuna lesione: la Juve può tirare un sospiro di sollievo. Ancora a parte DavidSpalletti può attendere fiducioso il ritorno di Bremer: da valutare nel prossimo match con il Como, ma proverà a farcela per il ritorno con il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Yildiz-Thuram in gruppo, doppia buona notizia dalla Continassa verso Juve-Bologna: Spalletti sorride; Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa; FLASH| La gestione di Kenan Yildiz per Juve-Bologna: cosa filtra dalla Continassa; Juve, tocca anche al capitano: Locatelli si conquista il rinnovo con sudore e passione. Sollievo per Holm: solo un sovraccarico per il terzino svedeseMattinata di lavoro alla Continassa per la Juventus, tornata in campo all’indomani della vittoria contro il Bologna. Come da programma, seduta di scarico per i titolari scesi in campo ... tuttojuve.com Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col MilanI bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per iniziare a preparare il big match di San Siro: novità sull'esterno svedese ... tuttosport.com Santo Viglianesi. . Romeo #Agresti: "Vige una certezza alla #Continassa..." #JuveBologna 2-0 #Juventus #Spalletti - facebook.com facebook #Juve, le ultime dalla #Continassa Gli aggiornamenti x.com