Conti pubblici mercoledì ‘caldo’ | attese stime Def e verdetto Eurostat

Mercoledì 22 aprile il governo potrebbe approvare il Documento di economia e finanza, contenente le nuove previsioni sulla crescita economica e sui conti pubblici italiani. L’atteso via libera si inserisce in un periodo di attenzione sulle stime presentate dal Dipartimento delle finanze e sui dati pubblicati da Eurostat, che forniscono un quadro aggiornato della situazione economica del paese. La discussione si preannuncia intensa, considerando l’importanza delle decisioni in vista delle prossime strategie economiche.

(Adnkronos) – Il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e sui conti pubblici italiani è atteso al varo in Consiglio dei ministri possibilmente già mercoledì 22 aprile. Lo stesso giorno è atteso il verdetto dell'Eurostat sul 2025 che con ogni probabilità confermerà la stima Istat sul deficit al 3,1%, facendo naufragare l'obiettivo del governo di uscire già questa primavera dalla procedura Ue. Se anche l'Istituto di statistica Ue certificasse un disavanzo sopra l'asticella del 3% l'Italia resterebbe quindi vincolata al rigore sui conti e quindi ridottissimi margini di spesa per difendere famiglie e imprese dagli strali degli effetti economici della guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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