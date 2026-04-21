Conte pronto a restare se c’è sintonia col club

Il futuro di Antonio Conte nel ruolo di allenatore è ancora incerto, con decisioni che dipenderanno dalla relazione instaurata con il club. La possibilità di proseguire dipende dalla percezione di sintonia tra le parti, anche se non sono state annunciate scadenze o accordi ufficiali. La situazione resta in attesa di sviluppi, con il tecnico disposto a continuare solo in presenza di un rapporto positivo e collaborativo con la società.

Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, ma la direzione verrà decisa soprattutto nel confronto con Aurelio De Laurentiis. È lì che il Napoli capirà davvero se ci sono ancora le condizioni per andare avanti insieme anche nella prossima stagione. Questo è il punto messo in evidenza dal Corriere dello Sport. Al momento, il discorso legato alla Nazionale resta sullo sfondo. Non solo perché i tempi federali sono ancora incerti, ma anche perché la questione principale, oggi, riguarda il rapporto tra Conte e il club. Il nodo vero non è un’altra panchina, ma la compatibilità tra idee, obiettivi e prospettive future. Il quotidiano sintetizza così il quadro: “Conte ha spiegato già tutto: è disposto a restare, se ci sarà ancora sintonia con il club.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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