Il Conte pensiero svelato nel 2024 al Telegraph | Ci sono club che divertono e club che vincono Se non vinci hai fallito
Antonio Conte rivela il suo pensiero sul calcio nel 2024, in un’intervista al Telegraph. Il tecnico toscano si mostra diretto: “Ci sono club che divertono e club che vincono. Se non vinci, hai fallito”. Lo incontrano a casa sua a Torino, tra un espresso preparato dalla moglie Elisabetta e le chiacchiere della figlia Vittoria in perfetto inglese. Non manca il rito delle scarpe, tipico in Inghilterra, che Conte spiega essere diverso dall’Italia, dove si preferisce non togliersele.
Il Telegraph è di casa a Torino. Anche quest’anno l’inviato del quotidiano britannico ha incontrato Antonio Conte a casa sua, tra l’espresso della moglie Elisabetta, il perfetto inglese della figlia Vittoria ed il rito delle scarpe che in Italia non si tolgono rispetto a quanto avviene in Inghilterra semplicemente perché non si usa la moquette. Nel 2024 l’inviato del Telegraph incontrò Conte, prima di diventare allenatore del Napoli e, protagonista della giornata fu il subbuteo. Difesa a tre od a quattro non importa, vale come costruisci la squadra complessivamente “Conte mi ha mostrato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà ad allenare, con una difesa a quattro, ma ha insistito sul fatto che la difesa a tre usata in Inghilterra con Chelsea e Spurs non fosse negativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Conte Torino
Gli allenatori che criticano i loro club (come Conte e Mourinho) sono ormai una tendenza preoccupante – Telegraph
Negli ultimi tempi, si nota un aumento di allenatori che pubblicamente criticano i propri club, come hanno fatto José Mourinho e Antonio Conte.
Morto Beppe Vessicchio, la Confessione a Gomez nel 2024: “Sono credente, credo in qualcosa che ci governa ma che ci comprende”
Ultime notizie su Conte Torino
Argomenti discussi: Si augura che l’incubo non si ripeta. Svelato il pensiero di Conte sulla situazione calciomercato; Si augura che l’incubo non si ripeta. Svelato il pensiero di Conte sulla situazione calciomercato; Calciomercato Napoli: svelato il pensiero di Conte e staff su acquisti e cessioni da fare a gennaio; Conte spinge per avere Chiesa a gennaio, può essere il colpo last minute.
Calciomercato Napoli: svelato il pensiero di Conte e staff su acquisti e cessioni da fare a gennaioCalciomercato Napoli - Qual è il pensiero di Antonio Conte e del suo staff sui rinforzi che ha bisogno il Napoli in questa finestra di mercato? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un po' ... msn.com
Si augura che l’incubo non si ripeta. Svelato il pensiero di Conte sulla situazione calciomercatoUltime notizie calcio Napoli - Se non è un auspicio poco ci manca. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ripercorrendo gli infortuni e scrivendo anche su possibili rinforzi in casa Napoli, sott ... msn.com
Il pensiero di Caterina Balivo su Antonio Conte facebook
IL PENSIERO - Varriale: "Napoli, Conte aveva fiutato l'aria, fa bene De Laurentiis a ribellarsi al saldo zero" ift.tt/t5Y7Cm9 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.