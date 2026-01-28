Il Conte pensiero svelato nel 2024 al Telegraph | Ci sono club che divertono e club che vincono Se non vinci hai fallito

Antonio Conte rivela il suo pensiero sul calcio nel 2024, in un’intervista al Telegraph. Il tecnico toscano si mostra diretto: “Ci sono club che divertono e club che vincono. Se non vinci, hai fallito”. Lo incontrano a casa sua a Torino, tra un espresso preparato dalla moglie Elisabetta e le chiacchiere della figlia Vittoria in perfetto inglese. Non manca il rito delle scarpe, tipico in Inghilterra, che Conte spiega essere diverso dall’Italia, dove si preferisce non togliersele.

Negli ultimi tempi, si nota un aumento di allenatori che pubblicamente criticano i propri club, come hanno fatto José Mourinho e Antonio Conte.

