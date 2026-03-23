Chiusa la campagna referendaria, nel centrosinistra ora parte la sfida per la leadership e si inizia già a parlare di coalizione e primarie. Uno dei primi a farlo è il leader di Italia viva, Matteo Renzi che dice: "Per me si devono fare le primarie, spero si facciano presto”. E aggiunge: "È legittimo che ci siano nel centrosinistra posizioni diverse e che si confrontino sulle primarie, come andrà a finire non lo so, io spero con le primarie il prima possibile". Ma la vera novità di oggi è che anche Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa, abbia aperto alle “primarie aperte” descritte "come un'occasione per i cittadini dopo aver contribuito al programma”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora Conte e Schlein alla sfida delle primarie

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