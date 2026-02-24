Napoli secondo TuttoSport c’è un nome in cima alla lista di ADL in caso di separazione con Conte

Il nome di un allenatore è il principale candidato alla guida del Napoli, a causa della possibile separazione con Conte. La società ha individuato un profilo che potrebbe subentrare, considerando anche le necessità di rafforzare la squadra. La discussione si concentra sulle scelte future, mentre la situazione attuale resta sotto osservazione. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, lasciando aperta ogni ipotesi.

Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più caldi in vista del finale di stagione. In casa azzurra, infatti, si riflette già sulle prossime mosse, con particolare attenzione alla guida tecnica. L’andamento del campionato e le prospettive future saranno decisive per capire se l’attuale progetto potrà proseguire senza scossoni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è escluso un possibile cambio di allenatore al termine dell’annata. Qualora le strade del club partenopeo e di Antonio Conte dovessero separarsi, il nome in cima alla lista dei possibili successori sarebbe quello di Vincenzo Italiano, profilo ritenuto ideale per dare continuità a un progetto tecnico ambizioso e moderno. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio, un allenatore in cima alla lista di ADLIl futuro di Antonio Conte a Napoli è al centro delle discussioni, tra incertezze e possibilità.

Napoli, a giugno si valuterà il futuro di Conte? Un nome in cima alla lista di Aurelio De LaurentiisA giugno, si deciderà il destino di Antonio Conte al Napoli.

