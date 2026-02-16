Conte | Il nostro futuro dipende dalla coppa che giocheremo

Antonio Conte afferma che il risultato della coppa che la squadra affronterà determinerà il nostro cammino futuro. Da quando siede sulla panchina del Napoli, l’allenatore non ha mai perso contro la Roma in campionato dal 2013, un dato che sottolinea la sua lunga rivalità con la squadra giallorossa. Questa volta, la sfida si presenta come un momento cruciale per la stagione, e Conte insiste sulla posta in gioco.

"> NAPOLI – Antonio Conte non perde contro la Roma in campionato dal 2013. Tredici anni dopo, il tabù resta intatto. E al Maradona il Napoli allunga a 23 la serie di partite senza sconfitte in Serie A. Numeri pesanti, certificati dal 2-2 contro la squadra di Gasperini, come racconta Fabio Mandarini dal Corriere dello Sport, inviato a Napoli. Lo stadio ha omaggiato la squadra, alle prese con emergenze continue ma mai doma. «È giusto ringraziare i tifosi per il tributo, non è scontato per niente che capiscano quello che stiamo facendo e neanche che ci ringrazino per onorare la maglia», ha spiegato Conte, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

