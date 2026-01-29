Il Napoli di Antonio Conte si presenta più forte e temibile rispetto a prima. Dopo le ultime difficoltà, i tifosi e gli addetti ai lavori non devono perdere di vista il valore della squadra con l’allenatore romano in panchina. Non bisogna gettare tutto via, perché il Napoli di Conte ha ancora le carte in regola per sorprendere gli avversari. La squadra si sta riorganizzando e le prossime partite saranno decisive per capire se può ritrovare la strada giusta.

È il momento della buriana. E c’è qualcosa di singolare nelle critiche che in questo momento stanno piovendo su Antonio Conte. Sono più voci di fuori che voci di dentro. Le critiche arrivano più da lontano, tante da Milano, che dalle terre vesuviane. Non è molto amato il nostro Conte. Già non era amato prima. Dopo lo scudetto dello scorso anno, ancora meno. Detto questo, la Champions del Napoli è stata scadente. Potremmo dire quasi al limite dell’indecente. Il Napoli e Conte l’hanno giocata male, malissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza Conte

Approfondimenti su Conte Napoli

Il Napoli cerca quella figura discreta capace di sbloccare le partite complicate, spesso mancante in questa stagione.

Oriali rivela un retroscena su Conte durante il momento più difficile del Napoli, sottolineando come la sua stessa forma dell'acqua rappresenti la forza e la flessibilità necessarie nel calcio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

#Conte: Il Napoli esce più forte da Manchester #shorts

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, Conte: eravamo in controllo ma abbiamo sprecato, c'è molta delusione.

Diego Costa al veleno su Conte: « È il peggiore, sempre arrabbiato, frustrato forse perchè fa poco sesso»L'ex attaccante del Chelsea si scaglia contro l'attuale tecnico del Napoli non ha mai digerito il messaggio con il quale l'allenatore gli diede il benservito. «Scelse di non riconfermarmi quando ero i ... corriere.it

Conte: Se scendi dalla barca rischi di uscire anche dall'Europa. Contatto di Bremer? Deve esserci onestàIl Napoli è stato sconfitto per 3-0 all’Allianz Stadium di Torino e perde ulteriore terreno dai primi due posti in classifica occupati da Inter e Milan. Al termine del match, Antonio Conte ha parlato ... msn.com

Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza Conte Champions inaccettabile, mercato sbagliato, lui ha confermato sé stesso nel bene e nel male. Ma il bene è superiore. La vittoria oggi non è più considerata un mir - facebook.com facebook