Conte annuncia il tour in Campania ma ‘dimentica’ due province

In vista della Festa della Liberazione del 25 aprile, un noto politico ha annunciato un tour in alcune zone della regione, senza menzionare due province. La comunicazione ha suscitato qualche sorpresa tra i cittadini di quelle aree, che si sono resi conto di non essere stati inclusi nell'elenco dei luoghi interessati. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, ma non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa esclusione.

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