Referendum Giustizia Conte al voto con il cane ma dimentica la tessera

Il presidente del Movimento Cinque Stelle è andato a votare al seggio di via Giulia a Roma per il referendum sulla Giustizia. Durante la visita, si è presentato con il suo cane e ha dimenticato di portare la tessera elettorale. La scena ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti, che hanno assistito alla breve gag. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito sull’episodio.

(LaPresse) Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte sì è recato al seggio di via Giulia a Roma, per il referendum sulla Giustizia, dove si è reso protagonista di una piccola gag con i giornalisti presenti. Una volta entrato, ha prima salutato tutti gli scrutinatori salvo poi accorgersi che aveva dimenticato la tessera elettorale nella giacca fuori dall’urna. Subito dopo aver votato, ha invitando tutti a vedere il suo cane Oscar. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, Conte al voto con il cane ma dimentica la tessera Articoli correlati Voto No al referendum sulla giustizia non solo nel merito ma anche per il metododi Edoardo Pisani Il principale motivo per votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia non riguarda tanto i contenuti della... Giustizia al voto: Meloni sfida il Parlamento con un referendumIl governo Meloni è al lavoro per un grande referendum volto a dare agli italiani un "giudice terzo". Una selezione di notizie su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum, Conte: Vogliono evitare le inchieste sulla casta. Riformiamo noi la giustizia; Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...; Conte attacca Meloni sul referendum: Frottole su stupratori fuori dal carcere; Referendum giustizia su separazione carriere, perché votare sì o no: cosa dicono i politici. Referendum Giustizia, l'appello di Conte: «Cittadini devono partecipare, mai delegare»«Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è una occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri». Così il presidente del Moviment ... msn.com Referendum Costituzionale Giustizia 2026, risultati affluenza | Diretta: 14,9% alle 12. Come si vota Sì e NoDiretta risultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: affluenza, no quorum e Riforma Nordio. Per cosa, quando e come si vota oggi e domani ... ilsussidiario.net #GMG AFFLUENZA REFERENDUM GIUSTIZIA: ALLE 12 IL DATO NAZIONALE SFIORA IL 14%, IN LIGURIA E' AL 17,5%. GENOVA OLTRE IL 18% A metà mattinata, la partecipazione al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si attesta su nume facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com