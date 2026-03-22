Piccola gaffe per il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte al momento del voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’ex presidente del Consiglio, una volta entrato al seggio di via Giulia a Roma, ha prima salutato tutti gli scrutatori, ma poi si è accorto di aver dimenticato la tessera elettorale nella giacca fuori dall'urna. Conte è dovuto, quindi, uscire dal seggio e rientrare prima di poter esprimere il suo diritto di voto. "Faccio un appello a partecipare, sempre”, è stato il commento di Conte poco dopo aver votato precisando che “quando c’è una occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Conte al voto con il cane, ma dimentica la tessera elettorale

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