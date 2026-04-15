La Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ha programmato un ciclo di incontri tra il 17 e il 18 aprile dedicato a approfondire l’eredità politica e sociale di Piersanti Mattarella. L’iniziativa mira a riflettere sul ruolo che il politico ha svolto nel panorama locale e nazionale, affrontando temi legati alla cittadinanza attiva e alla legalità. L’evento si inserisce in un confronto più ampio sulla storia politica recente.

La Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia organizza un ciclo di incontri dal 17 al 18 aprile per analizzare l’eredità politica e sociale lasciata da Piersanti Mattarella. L’iniziativa, intitolata Il Magistero sociale dei testimoni: il contributo innovativo di Piersanti Mattarella, si articolerà in tre momenti distinti tra Palermo e l’Assemblea regionale siciliana, con l’obiettivo di trarre insegnamento da una figura che ha saputo coniugare fede cristiana e rigore civile. Il programma avrà inizio venerdì 17 aprile presso l’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo, dove dalle ore 9.30 alle 13.00 i partecipanti approfondiranno come la testimonianza di Mattarella abbia declinato la dimensione sociale dell’annuncio evangelico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piersanti Mattarella: il modello civile che sfida la crisi politica

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