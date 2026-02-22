Ardern | l’empatia sfida la politica un nuovo modello possibile

Jacinda Ardern ha affermato che il suo modo di governare, basato sull’empatia, sfida le tradizionali logiche politiche. La sua esperienza come leader ha mostrato come ascoltare e comprendere le persone possa cambiare il modo di fare politica. Ardern crede che questo metodo possa diventare un’alternativa praticabile per altri leader. La sua testimonianza si basa su anni di gestione di crisi e di dialogo diretto con la cittadinanza. Ora, altri si interrogano sulle possibilità di adottare questo modello.

L'Eredità di un'Empatia Politica: Jacinda Ardern e la Possibilità di un Nuovo Modello di Leadership. L'ex prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha espresso la sua convinzione che un approccio politico alternativo sia non solo auspicabile, ma anche realizzabile. Questa riflessione emerge da una recente conversazione con un quotidiano spagnolo, a seguito della sua decisione di lasciare la carica, un gesto che ha segnato una svolta nel panorama politico internazionale. La sua esperienza sottolinea la necessità di un cambiamento nel modo di esercitare il potere, allontanandosi da modelli di leadership tradizionali spesso caratterizzati da un approccio più assertivo. Da dove ripartono i moderati, senza distruggere tutto. Parla Jacinda ArdernLe sue parole d'ordine, in politica, sono state: bontà, empatia e forza. Si può essere buoni e forti, dice al Foglio Jacinda Ardern, lo scrive nel suo memoir, lo ripete a tutti: si può essere empatici ...