In provincia di Bologna, due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore. La polizia ha rinvenuto un biglietto scritto dal marito, che accompagna le vittime. I due erano rispettivamente di 73 e 63 anni. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

I due coniugi trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore (Bologna), si chiamavano Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni. La donna è stata trovata riversa a terra in cucina, mentre l’uomo si è impiccato al piano di sopra. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Nell’abitazione, a quanto si apprende, è stato trovato anche un biglietto scritto dal 73enne, che gli investigatori stanno esaminando. Sul corpo della donna, invece, sarebbero stati rinvenuti dei segni sul collo, ma sarà l’autopsia, già disposta dalla Procura di Bologna, a chiarire le cause della sua morte.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Coniugi morti in provincia di Bologna: trovato un biglietto scritto dal marito

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