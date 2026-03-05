Esplode bombola di gas in provincia di Oristano | morti due coniugi anziani

In provincia di Oristano, una bombola di gas è esplosa nell’appartamento di una coppia di anziani, causando la morte dei due coniugi. L’incidente è stato segnalato dal figlio della coppia, che ha chiamato i soccorritori. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’esplosione e sulle circostanze dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Due anziani coniugi sono morti nell'esplosione di una bombola di gas nel loro appartamento. L'allarme è stato dato dal figlio della coppia. (ANSA) - GHILARZA, 05 MAR - Due anziani sono morti questa mattina a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno di una casa in via 16 Marzo a Ghilarza, nell'Oristanese. Al momento non si c ... L'allarme è scattato immediatamente; nonostante la rapidità dei soccorsi, per i due coniugi anziani non c'è stato nulla da fare ...