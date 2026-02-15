Chi è Davide Ernesti tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l'amico ultrà Giovanni Bernabucci

Davide Ernesti ha ucciso a coltellate l’amico ultrà Giovanni Bernabucci durante una lite scoppiata in un bar di Viterbo, un episodio che ha avuto origine da un diverbio acceso tra i due. Ernesti, tifoso della Lazio, si trova ora nel reparto di Medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa, dove è stato portato dopo essere stato arrestato in stato di forte confusione dai poliziotti. L’indagine sulla vicenda prosegue per chiarire le cause esatte dello scontro.