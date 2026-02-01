Conferenza stampa Nicola post Cremonese Inter | Petardo? Vanno trovate soluzioni! Oggi abbiamo dimostrato una cosa

Da internews24.com 1 feb 2026

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico della Cremonese Nicola non si nasconde e chiede di trovare soluzioni. Durante la conferenza stampa, ha commentato l’episodio del petardo e ha sottolineato che la squadra oggi ha dimostrato qualcosa, anche se il risultato non è stato positivo. Le sue parole sono state chiare: bisogna lavorare per migliorare.

Inter News 24 Conferenza stampa Nicola post Cremonese Inter: le parole del tecnico dei grigiorossi dopo la sconfitta in campionato. La conferenza stampa di Davide Nicola al termine di Cremonese Inter. SUL MATCH – « Abbiamo dimostrato ciò che volevamo. Mi ha fatto piacere lo spirito che hanno messo i ragazzi, nessuno si è chiamato fuori. Una squadra come la nostra, e non sono tante, se ha una mentalità del genere, mantiene il sorriso e la lealtà è fondamentale. Possiamo diventare più abili e mestieranti in alcune situazioni, sia quando dobbiamo cercare di fare gol, sia quando non dobbiamo subirne. 🔗 Leggi su Internews24.com

