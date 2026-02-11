Sant’Anna e Monte Sole Itinerario di memoria e di pace per unire i simboli delle stragi

Il Comune ha dato il via libera a un nuovo percorso che collega Sant’Anna di Stazzema e Monte Sole. Si tratta di un itinerario pensato per ricordare le stragi nazifasciste della Seconda Guerra Mondiale, ma anche per promuovere la pace e il turismo sostenibile. Il progetto unisce due luoghi simbolo di una pagina difficile della nostra storia e invita i visitatori a riflettere e a ricordare. La convenzione è stata approvata e presto il cammino sarà aperto a chi vuole conoscere e onorare quei momenti.

Il Comune ha approvato la convenzione al "Cammino Sant'Anna di Stazzema-Monte Sole", un itinerario che unisce memoria storica, pace e turismo sostenibile attraverso due luoghi simbolo delle stragi nazifasciste della Seconda Guerra Mondiale. Il progetto nasce da un patto tra Regione Toscana ed Emilia-Romagna. Per la parte toscana il finanziamento regionale viene gestito da Liberation Route, organizzazione internazionale specializzata nella valorizzazione dei percorsi della memoria europea. Le risorse assegnate al Comune permetteranno la riapertura e messa in sicurezza del tracciato che da Popiglio raggiunge il confine lucchese, un tratto strategico attualmente non accessibile, fondamentale per garantire la continuità dell'itinerario sul territorio comunale.

