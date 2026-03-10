Il Lions Club Pietrasanta Versilia Storica ha assegnato il Premio Daniela Broch all’assessore alla cultura, alle tradizioni popolari e alle pari opportunità del Comune di Stazzema, in occasione della Festa della Donna. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, con la consegna del riconoscimento durante un evento pubblico dedicato alla ricorrenza.

Per la Festa della Donna, il Lions Club Pietrasanta Versilia Storica ha consegnato il Premio “Daniela Broch” ad Anna Guidi, assessore alla cultura, alle tradizioni popolari e alle pari opportunità del Comune di Stazzema. La cerimonia si è svolta al ristorante Antico Uliveto Pozzi: il premio, istituito in memoria di Daniela Broch, è stato consegnato da Sara Broch, figlia della fondatrice. In sala erano presenti anche Riccardo Vannoni, Enrico Baldi, Massimo Arata, Renato Giannaccini, Stefano Malloggi, Giuliano Angeli, Flavio Batti e Andrea Cappellano. "Ricevere il premio Daniela Broch è un onore – ha detto l’assessore Anna Guidi – e ascoltando le motivazioni che mi hanno resa meritevole, ho ripercorso gli aspetti più importanti della mia vita pubblica e privata e mi sono commossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Broch a Anna Guidi. Riconoscimento Lions club all’assessore di Stazzema

Articoli correlati

Il Lions Club Umbertide accoglie il Governatore: bilancio di missione e premio "Club Excellence"Come ormai da tradizione, per il Lions Club Umbertide anche questo 2026 comincia con uno degli eventi più importanti: l’annuale visita del...

Lions Club Sangemini, la visita di Graziella Puddu Loddo: “Autorevole riconoscimento del ruolo svolto al servizio della comunità”Il governatore del Distretto Lions 108L ha presenziato all’evento organizzato dai Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti “Un clima di forte...

Una selezione di notizie su Premio Broch

Argomenti discussi: Premio Broch a Anna Guidi. Riconoscimento Lions club all’assessore di Stazzema; Stazzema: ad Anna Guidi il Premio Daniela Broch -.