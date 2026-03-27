ilfaroonlineit aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti

Il sito ilfaroonline.it ha deciso di non pubblicare contenuti durante tutta la giornata, aderendo allo sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi. Per questa ragione, non saranno disponibili articoli o aggiornamenti sul portale fino a fine giornata. La decisione si riferisce alla sospensione delle attività di pubblicazione previste per la giornata odierna.

ilfaroonline.it aderisce allo sciopero dei giornalisti indetto per la giornata di oggi. Per questa ragione, nel corso dell’intera giornata non saranno pubblicati articoli né aggiornamenti sul sito. La redazione si unisce alla mobilitazione promossa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, nella convinzione che difendere diritti, dignità professionale e qualità dell’informazione significhi difendere anche il diritto dei cittadini a essere informati in modo libero, corretto e indipendente. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero. Di seguito il comunicato sindacale della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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