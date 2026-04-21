Confagricoltura Parma | Roberto Gelfi confermato presidente

Roberto Gelfi è stato riconfermato alla guida di Confagricoltura Parma, la più antica e influente associazione agricola della provincia. La sua nomina è stata approvata durante l’ultima assemblea dell’organizzazione, che rappresenta gli interessi degli agricoltori locali. Gelfi mantiene così il suo incarico di presidente, ruolo che ricopre da diversi anni. La conferma è avvenuta in un contesto di continuità per l’associazione.

Roberto Gelfi è stato confermato presidente di Confagricoltura Parma, la più antica e autorevole organizzazione agricola del territorio parmense. Sarà in carica per il triennio 2026-2028. Al suo fianco, con il ruolo di vicepresidenti, ci saranno Giulia Alessandri, Fabio Borella e Luca Araldi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Giuseppe Malvetani confermato per la quarta volta presidente di Confagricoltura TerniIn carica dal 2014, gli obiettivi del nuovo mandato: ulteriore rafforzamento dei servizi, valorizzando il ruolo strategico dell’agricoltura nello... Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: "Condizioni inadeguate"È stato sottoscritto l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente di avviare la...