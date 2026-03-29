Pomodoro da industria | raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026 Confagricoltura Parma | Condizioni inadeguate

È stato firmato l’accordo quadro per il pomodoro da industria nel Nord Italia, concluso dopo una trattativa complessa. L’intesa permette di iniziare la raccolta per la campagna 2026, ma la componente agricola ha definito le condizioni non adeguate. La trattativa ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni, con la firma che segna un passo importante, anche se non soddisfa pienamente le richieste del settore agricolo.

È stato sottoscritto l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente di avviare la campagna 2026, ma che presenta condizioni giudicate non soddisfacenti dalla componente agricola. L’intesa definisce un prezzo di riferimento pari a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: "Condizioni inadeguate" Articoli correlati Campagna pomodoro 2026 Nord Italia: raggiunto l'accordo Quadro d’AreaL’accordo definisce i principali aspetti contrattuali che regoleranno la campagna 2026, tra cui le modalità di produzione e di consegna, i criteri... Pomodoro da industria, produttori del Nord Italia preoccupati per la campagnaSi è riunito a Parma venerdì 6 febbraio il coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura, con la partecipazione dei... Contenuti e approfondimenti su Pomodoro da industria raggiunto... Temi più discussi: Pomodoro da industria, accordo raggiunto: 137 euro a tonnellata; Campagna pomodoro 2026 Nord Italia: raggiunto l'accordo Quadro d’Area; Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: Condizioni inadeguate; Campagna pomodoro 2026 Nord Italia | raggiunto l' accordo Quadro d’Area. Campagna pomodoro 2026 Nord Italia: raggiunto l’accordo quadro d’areaL’Organizzazione Interprofessionale del Pomodoro da Industria del Nord Italia apprende positivamente il raggiungimento dell’Accordo Quadro d’Area per la ... piacenzasera.it Campagna pomodoro, Confagricoltura Accordo non soddisfacente ma necessario per partireÈ stato sottoscritto venerdì 27 marzo l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente ... piacenzasera.it Le semine in vivaio sono già in stato avanzato e i trapianti in pieno campo sono previsti in pieno aprile. Ma per i produttori di pomodoro da industria domina l’incertezza: all’impossibilità, finora, di stabilire un accordo con l’industria sul prezzo di riferimento de - facebook.com facebook