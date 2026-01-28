Giuseppe Malvetani confermato per la quarta volta presidente di Confagricoltura Terni

Giuseppe Malvetani è stato confermato per la quarta volta alla guida di Confagricoltura Terni. La decisione è arrivata al termine del processo di rinnovo delle cariche, che ha coinvolto sia la sede regionale sia le sezioni territoriali. Malvetani continuerà a rappresentare gli agricoltori locali, rafforzando il ruolo dell’organizzazione nel territorio.

In carica dal 2014, gli obiettivi del nuovo mandato: ulteriore rafforzamento dei servizi, valorizzando il ruolo strategico dell'agricoltura nello sviluppo economico e sociale del territorio ternano Si è concluso il processo di rinnovo di tutte le cariche di Confagricoltura, un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell'organizzazione che ha coinvolto sia il livello regionale, sia le sezioni territoriali. La tornata elettiva ha interessato l'intera struttura associativa e ha visto, per Terni, la riconferma di Giuseppe Malvetani, eletto per la quarta volta consecutiva presidente di Confagricoltura Terni.

