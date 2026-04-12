Basilicata il centrodestra blindata | Bardi resta al comando

In Basilicata, i leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra hanno espresso pubblicamente la loro fiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale, Bardi. Durante un incontro, hanno confermato il loro sostegno in vista di prossime sfide politiche e amministrative. Nessun cambio di incarico o scelta diversa è stata annunciata, e il gruppo ha ribadito il suo appoggio compatto al presidente in carica.

I leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata hanno manifestato la loro totale fiducia e un appoggio deciso verso il presidente della Giunta, Bardi. La decisione politica emerge a seguito del voto riguardante il preconsuntivo relativo all’esercizio 2025, un documento che ha l’opposizione interna rappresentata dal dissenso dell’assessore all’Agricoltura, Cicala. Quest’ultimo, appartenente a Forza Italia, ha espresso il proprio parere contrario durante la sessione della Giunta, motivando la scelta con la mancata erogazione delle risorse finanziarie necessarie per il settore agricolo, una questione che ora richiede una valutazione da parte del governatore e delle forze politiche che compongono la maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, il centrodestra blindata: Bardi resta al comando Basilicata, frane e allagamenti: Bardi chiede lo stato di emergenza nazionaleL’ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata negli ultimi giorni ha lasciato dietro di sé una situazione definita dalle istituzioni regionali... Gdf: De Gennaro resta al comando, Governo in crisi per il successoreAndrea De Gennaro resterà al comando della Guardia di Finanza fino a fine anno, a causa dell’impossibilità del Governo di concordare un successore...