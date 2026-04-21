Conduttore tv russo attacca Meloni | fascista tradimento è il suo secondo nome

Un conduttore televisivo russo ha rivolto accuse pesanti nei confronti della leader italiana, definendola fascista e accusandola di tradimento. Le sue dichiarazioni fanno riferimento a presunti tradimenti nei confronti di un ex presidente degli Stati Uniti. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche, con commenti che hanno suscitato reazioni sui social e sui media italiani.

ROMA, 21 APR – Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, (ritenuto) vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier ‘fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia’ e apostrofandola come ‘PuttaMeloni’. ‘Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà’, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. “Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Conduttore tv russo attacca Meloni: “fascista, tradimento è il suo secondo nome” Notizie correlate Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...'Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che... Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: “Fascista putt…”Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni insultata dal conduttore russo Solovyov. Contro la premier un attacco con parole volgari: Fascista p...; Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p...; Putt… Idiota e cattiva, la tv russa insulta Meloni. Tajani convoca l’ambasciatore; Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p... Insulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisiv o russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che ... tg.la7.it Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita nel mirino della propaganda russa, attaccata dal conduttore televisivo Vladimir Solovyov, tra i principali volti dei media filogovernativi di Mosca. In una puntata del suo programma Polnyj Kontakt (Full Contact), - facebook.com facebook Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: “Fascista p...”. La Farnesina convoca l'ambasciatore x.com