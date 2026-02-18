Terremoto politico nel salernitano | sciolti i consigli comunali di Campagna e Valva

Il Prefetto Francesco Esposito ha deciso di sciogliere i consigli comunali di Campagna e Valva dopo che la maggioranza dei consiglieri si è dimessa, causando un vuoto di governo. La sospensione del consiglio di Campagna è avvenuta perché molti consiglieri hanno lasciato il loro incarico, lasciando il Comune senza una maggioranza stabile. Per gestire la situazione, il Prefetto ha nominato come Commissario prefettizio Stella Fracassi, viceprefetto. A Valva, invece, il consiglio comunale è stato sciolto per motivi simili, rendendo difficile l’attività amministrativa. La decisione ha portato a un cambio improvviso alla guida

Disposto lo scioglimento di due Consigli Comunali nel salernitano. Il Prefetto Francesco Esposito, infatti, a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri, ha sospeso il consiglio comunale di Campagna, nominando come Commissario prefettizio il Viceprefetto Stella Fracassi. Inoltre, dopo le dimissioni del sindaco di Valva, divenute irrevocabili per i venti giorni dalla loro presentazione, lo stesso Prefetto ha disposto la sospensione del consiglio comunale: Commissario prefettizio, il Dirigente del Ministero dell'Interno in quiescenza, Francesco Prencipe.