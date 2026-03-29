Mercoledì 1° aprile alle 19 in Piazza Nicola Valletta si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale della lista “Ricoloriamo Arienzo”. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco uscente e dodici candidati al Consiglio comunale, che saranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni. L’evento segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale per le elezioni comunali del 2026.

Mercoledì 1° aprile in Piazza Nicola Valletta il taglio del nastro per uno spazio di confronto, ascolto e partecipazione cittadina, in vista delle prossime elezioni comunali “Sarà, innanzitutto, un luogo di confronto – ha dichiarato Guida – un’occasione di dialogo e ascolto per creare dibattito e favorire la partecipazione attiva”. Durante la serata saranno presentati il progetto complessivo e le tappe successive: “Abbiamo lavorato con impegno per dare risposte concrete e migliorare la qualità della vita. I risultati sono visibili a tutti: abbiamo mantenuto le promesse del 2020, dando un’impronta innovativa che ha travolto positivamente l’intero paese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Elezioni comunali 2026. Il sindaco inaugura il comitato della lista “Ricoloriamo Arienzo”

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