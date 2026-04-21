Condannato per lesioni e falso catturato in città dopo l' indagine della Squadra Mobile

Una persona di nazionalità italiana è stata arrestata in città dalla Squadra Mobile di Ferrara su ordine della Procura, che aveva emesso un provvedimento di cumulo pene. L’uomo, condannato per lesioni e falso, è stato catturato nelle strade della città dopo un'indagine della polizia. L’arresto si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine nel territorio locale.

Blitz in città. La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha tratto in arresto un cittadino ferrarese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo, già noto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Condannato per stalking, catturato in città dopo un'operazione della Squadra MobileLa Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha tratto in arresto un cittadino ferrarese di 26 anni in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene... Furti in auto in sosta con spaccate: la Squadra Mobile denuncia ladro seriale dopo mesi di indagineHa trafugato borse, occhiali, vestiti, denaro e altri effetti personali lasciati nelle auto in sosta dai rispettivi proprietari. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Polizia di Asti arresta un extracomunitario per maltrattamenti in famiglia; Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni Teatino; Controlli antidroga a Firenze, due arresti della polizia; Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle Cascine. La polizia arresta un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioniLa Squadra Mobile della Questura di Asti ha arrestato un cittadino extracomunitario destinatario di una condanna definitiva a quattro anni di reclusione per reati di lesioni e maltrattamenti in famigl ... gazzettadasti.it Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle CascineRintracciato alle Cascine, è stato condannato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrà scontare oltre tre anni ... gonews.it Importante operazione della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Arezzo. facebook