Furti in auto in sosta con spaccate | la Squadra Mobile denuncia ladro seriale dopo mesi di indagine
La Squadra Mobile ha arrestato un ladro seriale responsabile di numerosi furti in auto in sosta, avvenuti negli ultimi mesi. Il criminale spaccava i finestrini per rubare borse, occhiali, vestiti e soldi lasciati nelle vetture. Le indagini hanno portato a identificare l’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei residenti. Il sospetto è stato fermato mentre tentava di scappare con un bottino consistente. La polizia continua a controllare le zone più colpite dalla serie di furti.
Ha trafugato borse, occhiali, vestiti, denaro e altri effetti personali lasciati nelle auto in sosta dai rispettivi proprietari. Una serie di furti in auto con tanto di spaccate (distrutti uno o più finestrini) utilizzando un mattone che ha provocato danni per migliaia di euro. Il ladro entrava in azione regolarmente in alcuni parcheggi dell'acropoli nel periodo estivo del 2025. Dopo una lunga serie di denunce sono scattate le indagini della Squadra Mobile per risalire all'autore: fondamentale è stata l'analisi dei filmati girati da alcuni impianti di videosorveglianza. È stato possibile "riconoscere" le fattezze dell'individuo e dagli accertamenti presso la banca dati è emerso che si trattava di un marocchino classe 2000, attualmente in carcere per altri reati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
