Condannato per stalking catturato in città dopo un' operazione della Squadra Mobile

Un uomo di 26 anni di Ferrara è stato arrestato dalla Squadra Mobile locale in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura di Rovigo. L'operazione si è svolta in città, dopo che il soggetto era stato condannato per stalking. L’arresto è avvenuto nel corso di un'operazione coordinata dalle forze dell'ordine, che hanno individuato e fermato l'uomo nel centro urbano.

La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha tratto in arresto un cittadino ferrarese di 26 anni in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl soggetto, già noto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Uomo condannato per stalking dopo aver perseguitato l’ex con minacce continue a CrotoneUn uomo di Crotone è stato condannato in via definitiva per atti persecutori commessi nei confronti della ex moglie, dopo un lungo periodo di minacce... Latitante condannato a 30 anni catturato in Spagna dopo anni di fugaUn uomo di origine turca, 64 anni, è stato arrestato in Spagna dopo dodici anni di latitanza.